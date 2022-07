Condor renouvelle sa flotte avec la famille Airbus A320neo

Article publié le 29 juillet 2022 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de 41 appareils.

La compagnie aérienne allemande Condor Flugdienst GmbH a choisi la famille A320neo pour moderniser sa flotte de monocouloirs. L'accord porte sur 41 appareils, en location et en achat direct. Les avions seront équipés de moteurs Pratt & Whitney.

Condor exploite l'A320 depuis plus de 20 ans sur son réseau en Europe. La nouvelle flotte d'A320neo sera équipée de la cabine Airbus Airspace,

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of Airbus International a déclaré : "Après la décision de Condor de commander l'A330neo pour son réseau long-courrier, nous sommes doublement reconnaissants à la compagnie d'avoir également choisi la famille A320neo d'Airbus pour moderniser sa flotte de monocouloirs à l'issue d'un processus d'évaluation approfondi. Nous sommes fiers d'un tel vote de confiance et souhaitons la bienvenue à Condor en tant que futur opérateur tout Airbus."

Ralf Teckentrup, Chief Executive Officer de Condor : "Après avoir remplacé d'ici début 2024 l'ensemble de notre flotte de long-courriers par des avions à la pointe de la modernité consommant deux litres par passager sur cent kilomètres, la prochaine étape logique pour nous est de moderniser également notre flotte de court et moyen-courriers. Avec nos nouveaux A320neo et A321neo, nous continuons de développer notre flotte et notre entreprise de manière cohérente, tout en respectant notre exigence de permettre des voyages à la fois responsables et confortables émettant nettement moins de CO2, consommant significativement moins de kérosène et moins bruyants."





