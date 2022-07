Emirates célèbre son trentième anniversaire en France

Article publié le 7 juillet 2022 par David Dagouret

Depuis 1992, la compagnie a assuré plus de 17 200 vols aller-retour entre Dubaï et Paris.

Le 3 juillet 1992, le premier vol passager direct d’Emirates a atterri à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (CDG). La compagnie a effectué son premier vol à destination de la capitale grâce à un Airbus A310 opérant trois vols hebdomadaires. Depuis 1992, Emirates a assuré plus de 17 200 vols aller-retour entre Dubaï et Paris.



Depuis, plus de 11 millions de passagers ont emprunté la ligne Dubaï-Paris. La compagnie assure actuellement 33 vols hebdomadaires depuis et vers la France, dont trois vols quotidiens au départ de Paris-CDG incluant deux rotations en A380, cinq vols hebdomadaires depuis Lyon et un vol quotidien au départ de Nice.



Emirates assure actuellement 21 vols hebdomadaires vers la capitale française avec une flotte composée de Boeing 777-300ER et d'A380.



Au cours des 10 dernières années, la division fret aérien Emirates SkyCargo a transporté plus de 200 000 tonnes de fret depuis et vers la France. Des produits comme le vin, le fromage, le parfum, les vêtements, mais également les pièces d'avion, les équipements médicaux et autres produits électroniques ont été exportés via ce service.



La France est également le premier marché source d'Emirates pour l'approvisionnement en vins. Pour preuve, 58 % du vin rouge consommé en Première Classe et en Classe Affaires provient de la région de Bordeaux. Emirates dispose de sa propre cave à vin. Située en Bourgogne, elle abrite 6,8 millions de bouteilles. La compagnie est aussi le premier acheteur de Dom Pérignon au monde, qui figure sur la carte des vins de la Première Classe depuis près de trois décennies.



Emirates est également la compagnie aérienne officielle et le partenaire Premium de Roland-Garros jusqu'en 2027 et le sponsor principal officiel de l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2025. Dans la région Côte d'Azur, Emirates est partenaire du Grand Prix de Formule 1 du Castellet jusqu'en 2023 et sponsor du Tour de France.

Cédric Renard, Directeur général d'Emirates France a déclaré : "Nous sommes très heureux de célébrer aujourd’hui le 30e anniversaire de l’atterrissage du premier vol Emirates dans la Ville Lumière, une expérience unique et une étape importante de notre développement. Nous tenons à remercier notre personnel de bord et au sol, nos partenaires industriels et les autorités aéroportuaires pour avoir fait de ce partenariat un franc succès. La France est une destination clé de notre réseau et nous sommes ravis de la desservir en proposant l’excellence des services Emirates, au sol comme à bord.



Emirates est réputée pour son esprit d'innovation. La compagnie a toujours eu des exigences uniques, contribuant ainsi à élever les standards de qualité du secteur de l’aviation. Durant les trente dernières années, les clients au départ de France ont pu expérimenter la notion “Fly Better” d’Emirates grâce à des services de classe mondiale, à des produits innovants et à un réseau étendu sur six continents. Emirates a à cœur de faire fructifier cette relation dans les années à venir."



Marc Houalla, directeur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle au sein du Groupe ADP a déclaré : "Avec l'ensemble des équipes de l'aéroport, nous sommes ravis de fêter le trentième anniversaire du premier vol Emirates à Paris-Charles de Gaulle. De par son dynamisme et la force de son réseau, Emirates est l'une des plus grandes compagnies au monde et l'un de nos principaux clients-partenaires qui participe au rayonnement et à la connectivité de notre aéroport, tant vers les Emirats arabes unis que vers le reste du monde."





Sur le même sujet