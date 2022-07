Icelandair étend son partenariat avec la Fédération islandaise de football

Article publié le 16 juillet 2022 par David Dagouret

Le contrat a été signé à l'aéroport de Keflavik au début de la tournée de l'équipe nationale féminine islandaise pour l'Euro 2022.

Icelandair a signé un nouveau contrat avec la Fédération islandaise de football (KSÍ) pour prolonger son partenariat avec toutes les équipes nationales de football islandaises, des jeunes aux professionnels seniors, pour 3 années supplémentaires, jusqu'en 2025. Ce partenariat, qui dure depuis plusieurs décennies, souligne l'engagement d'Icelandair en faveur de l'égalité et du sport féminin en soutenant de manière égale les équipes nationales féminines et masculines dans toutes les catégories d'âge.

Le nouvel accord signé entre Icelandair et KSÍ met davantage l'accent sur l'égalité des sexes que les contrats précédents, notamment par une nouvelle disposition qui prévoit que les fonds de l'accord soient dépensés de manière égale entre les équipes masculines et féminines. Étant l'une des rares compagnies à sponsoriser à parts égales les équipes de football masculine et féminine, Icelandair a fait preuve d'un engagement à long terme en faveur du développement des femmes dans le sport.

Afin de sensibiliser les gens au sport et au football féminin, Icelandair lance une campagne visant à encourager les gens du monde entier à faire un signe de la main "W" (femmes dans le sport) et à le partager sur leurs réseaux sociaux avec des hashtags spécifiques - #bringyoursupport #womeninsport.

Soutenus par l'équipe de football féminin islandaise et KSÍ, le signe de la main et les hashtags contribueront à renforcer l'engagement d'Icelandair à soutenir les femmes dans le sport, non seulement pendant le tournoi de l'Euro féminin de 2022, mais dans toutes les facettes du football féminin en Islande.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous coopérons avec succès avec la KSÍ et d'autres fédérations sportives depuis de nombreuses années et nous sommes fiers de continuer à soutenir le sport en Islande. Nous avons encore renforcé l'accent mis sur l'égalité avec cet accord renouvelé, en veillant à ce que les fonds soient dépensés de manière égale entre les équipes nationales masculines et féminines. Il est opportun de le présenter maintenant, alors que notre équipe nationale féminine entame son parcours vers l'Euro 2022. Nous les suivrons et les soutiendrons tout au long de leur parcours."

Vanda Sigurgeirsdóttir, présidente de KSÍ a déclaré : "Nous sommes heureux de renouveler l'accord avec Icelandair, qui soutient le travail de KSÍ et les équipes nationales islandaises depuis de nombreuses années. Les déplacements des équipes constituent une part importante de nos activités et la coopération avec Icelandair est, et continuera d'être, inestimable."





