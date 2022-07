L'aéroport de Châteauroux inaugure sa cathédrale aéronautique

Article publié le 7 juillet 2022 par David Dagouret

Le 1er juillet dernier, le nouveau hangar de 8 520m² et de 36 m de haut a été inauguré.

L'aéroport Marcel Dassault de Châteauroux a inauguré le 1er juillet dernier, la cathédrale aéronautique, un nouveau hangar de maintenance de 8 520 m² et de 36 m de haut.



Il n’existe qu’une vingtaine de structures de ce type dans le monde ; or plus de 1 000 appareils sont mis en service chaque année et les capacités d'accueil d'avions en maintenance sont saturées en Asie et aux Etats-Unis. Par sa situation (centre de la France), ses infrastructures et son foncier disponible, l’aéroport Marcel Dassault se présentait ainsi comme le lieu idéal pour y concevoir un tel bâtiment.



Ce nouvel hangar est l’un des rares pouvant accueillir un Airbus A380, ou jusqu’à cinq appareils de la famille A320 simultanément.



L’entreprise aéronautique luxembourgeoise Vallair Industry qui dispose déjà d'un atelier de maintenance, de déconstruction et de recyclage, de 40 salariés sur l’aéroport Marcel Dassault, a signé début février 2022 la convention d’occupation de ce hangar, et ce pour une durée de 16 ans.



L’objectif de l’entreprise Vallair est de mettre en place une ligne de conversion d’appareils de transport de passagers, en avions cargo.

Près de 200 emplois devraient en effet être créés (sur cinq ans), en lien direct avec le développement de l’activité de maintenance et de conversion.



Grégoire Lebigot, Président de Vallair a déclaré : "L’industrie de l’aviation a connu une période de turbulence sans précédent au cours des deux dernières années, mais la reprise est évidente. Vallair prend aujourd’hui, sur l’aéroport Marcel Dassault, une nouvelle ampleur, avec la capacité de proposer une solution globale aux avionneurs et aux compagnies, tout en améliorant son efficacité et ses délais d’exécution."



Dominique Roullet, Président de l’Aéroport, Vice-Président de la Région chargé de l’aménagement du territoire : "Avec ce hangar au volume impressionnant qui fait véritablement penser à une Cathédrale Aéronautique, la Région Centre-Val de Loire s’est donné la capacité d’affirmer la vocation industrielle de l’Aéroport Marcel Dassault et l’attractivité de la Région, mais aussi de développer l’emploi."