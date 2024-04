Volotea inaugure sa liaison entre Vérone et Bordeaux

Article publié le 26 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne propose 30 destinations au départ de Bordeaux.

Volotea a inauguré le 13 avril dernier, sa liaison entre Vérone (Italie) et Bordeaux. Les passagers de ce vol inaugural ont participer à une dégustation d'un vin mousseux. La compagnie aérienne a également annoncé le renouvellement de son partenariat avec la Cité du Vin à Bordeaux.



En 2024, la compagnie aérienne proposera une capacité record à Bordeaux avec un total de 900 000 sièges sur plus de 5 000 vols. Cela représente une augmentation de 18% par rapport à 2023 et de 25% par rapport à 2019.



De même, la compagnie propose actuellement 30 destinations depuis Bordeaux dont deux nouvelles routes en 2024 : Palerme et Vérone.

