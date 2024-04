Icelandair : résultats mars 2024

Article publié le 26 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 298 000 passagers au mois de mars 2024.

Icelandair a annoncé ses résultats pour le mois de mars 2024. En mars 2024, Icelandair a transporté 298 000 passagers, ce qui représente une augmentation de 25% du trafic de passagers, en passagers-kilomètres payants (RPK) avec une augmentation de capacité de 22% par rapport à mars 2023.



Au cours du mois, 39% des passagers voyageaient vers l'Islande, 19% depuis l'Islande, 34% sur des vols transatlantiques et 8% sur des vols intérieurs en Islande. Le coefficient de remplissage était de 83,1 % et la ponctualité de 88,5%, soit une augmentation de 4,7 ppt par rapport à la performance déjà solide de mars 2023.



Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair : "Nous continuons à enregistrer des chiffres de trafic élevés, avec une augmentation de 25 % du nombre de passagers par rapport au mois de mars de l'année dernière. Les chiffres du trafic sont influencés par un trafic inhabituellement précoce à Pâques. Au cours du mois, nous avons enregistré une augmentation de 50% du nombre de passagers sur le marché transatlantique et de 13% au départ de l’Islande, tandis que le nombre de passagers voyageant vers l’Islande a augmenté de 4%. Ces chiffres soulignent la flexibilité de notre réseau, permettant ainsi d’ajuster la capacité sur l'évolution de la demande et, dans ce cas, de concentrer notre capacité et nos efforts de vente sur les marchés transatlantiques et au départ de l’Islande, où la demande était plus forte.



En outre, malgré une augmentation de capacité de 22%, nous maintenons nos excellentes performances en matière de ponctualité et un coefficient de remplissage élevé. Ce succès est dû à l'excellente performance de nos employés."





