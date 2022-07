Vistajet élargit son offre Private World

Article publié le 23 juillet 2022 par David Dagouret

L'offre Privat World compte aujourd'hui 595 partenaires dans 43 catégories.

VistaJet a annoncé une nouvelle extension de son portefeuille de voyages Private World. Avec l'arrivée de nouveaux partenaires de voyage, VistaJet offrira à ses Membres encore plus de possibilités de destinations, lors d'un voyage à une ou plusieurs escales.

Depuis le lancement de Private World en 2020, VistaJet aspire à garantir à ses passagers un voyage exceptionnel et confortable à chaque étape, ainsi qu’à concocter des itinéraires d'expériences très recherchées dans des destinations incroyables.

Qu'il s'agisse de se détendre dans les hébergements les plus luxueux - tels que retraites privées, suites, yachts et domaines historiques - ou de s'entretenir avec les personnes les plus incroyables de marques et de maisons admirées, la collection de partenaires Private World de VistaJet a évolué pour devenir un élément essentiel de l'expérience de ses Membres, complétant l'engagement de la compagnie envers le service d’excellence et sa capacité à fournir les services de vol les plus fluides partout dans le monde.

En seulement deux ans, le réseau de partenaires de Private World a été multiplié par plus de 10. Il compte aujourd'hui 595 partenaires dans 43 catégories. La croissance du programme a été motivée par l'augmentation constante de la demande de vols privés parmi les voyageurs du monde entier, pour des voyages d'affaires comme de loisirs

Au cours des 12 derniers mois, selon Google Trends, les recherches en ligne d'informations sur les "vols privés" ont augmenté de 18 % dans le monde entier.

VistaJet a constaté une augmentation rapide du nombre d'heures de vol dans le monde, de 64 % par rapport à l'année précédente, et s'attend à ce que cette augmentation se poursuive, notamment avec une flotte de Global 7500 qui atteindra 17 appareils d’ici la fin 2022. Parmi les récents voyages sans escale effectués à bord de cet appareil révolutionnaire se trouvent São Paulo-Maldives (16 heures de vol), Dubaï-New York (15 heures 10 minutes) et Los Angeles-Hong Kong (14 heures 50 minutes).

Jet d'affaires le plus grand et le plus long au monde, le Global 7500 est rapidement devenu l'avion de prédilection des passagers qui apprécient non seulement son intérieur luxueux et spacieux, mais aussi son rayon d'action inégalé pour des voyages confortables sans escale - ses performances record ont ouvert d’incroyables nouvelles possibilités de voyage.

La collection de références Private World compte désormais l'exploration Beyond Picasso, qui comprend des escales à travers toute l'Europe, et le cours magistral sur le vin Golden Vines à Florence.

Matteo Atti, Vice-Président Exécutif au Marketing et à l'Innovation chez VistaJet, a déclaré : "La promesse de VistaJet a toujours été de permettre à nos clients d'aller partout, à tout moment. Grâce à Private World, nous voulons aider nos Membres à poursuivre leurs passions de la manière la plus simple et la plus directe possible, tout en continuant à offrir le meilleur service possible en matière d'aviation. Il ne s'agit pas seulement des lieux - il s'agit des personnes, des opportunités et de l'apprentissage que seul un voyage approfondi peut rassembler."





