Volotea confie à AFI KLM E&M la maintenance de sa flotte d'A320

Article publié le 16 juillet 2022 par David Dagouret

Ce premier accord entrera en vigueur pendant plus de 5 ans à partir de janvier 2023.

Volotea enverra ses appareils A320 à Air France Industries KLM Engineering & Maintenance pour un entretien complet de la cellule, qui sera principalement effectué pendant les saisons d'hiver. Cet accord, qui entrera en vigueur en janvier 2023, pour les cinq ans et demi à venir.

AFI KLM E&M a été sélectionné pour effectuer 120 C-Checks à l'issue d'un appel d'offres rigoureux. En fonction des conditions d'exploitation, les C-Checks, effectués tous les deux ans, consistent en l'inspection, la révision, la maintenance et le remplacement de pièces d'avion, et incluent également la maintenance préventive.

Carlos Muñoz, PDG de Volotea a déclaré : "Cet accord à long terme nous permet de bénéficier de services de maintenance de premier ordre pour notre flotte d'A320. Travailler avec un MRO de premier plan et réputé comme AFI KLM E&M nous permettra de bénéficier de services d'inspection du plus haut niveau. En outre, cet accord représente une garantie de qualité essentielle pour Volotea, une compagnie aérienne dont la priorité absolue est la sécurité. Enfin, je souhaite rappeler plus de 50% de notre activité est concentrée dans l’hexagone, la France est en effet aujourd’hui notre principal marché. Nous avons à cœur et sommes fiers de travailler avec des entreprises du territoire."

Anne Brachet, EVP Air France-KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Volotea parmi nos clients et fiers de la reconnaissance supplémentaire que cela apporte à la qualité de nos services de maintenance aéronautique. Grâce à la proximité et à la flexibilité offertes par notre réseau MRO mondial, à notre double expertise Airline-MRO et à notre expérience approfondie du produit A320, nous veillerons à ce que la flotte de Volotea soit maintenue au plus haut niveau possible d'excellence opérationnelle."

