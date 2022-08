APG devient le plus grand réseau Cargo au monde avec 60 bureaux ouverts

Article publié le 20 août 2022 par David Dagouret

APG, réseau mondial de représentants de compagnies aériennes, a ouvert son 60ème bureau de ventes Cargo après avoir lancé son produit Cargo GSSA, il y a seulement 5 ans.

APG a dernièrement ouvert son bureau au Mexique et en Pologne, devenant ainsi le plus grand réseau GSSA Cargo au monde.

APG souhaite continuer son expansion cargo dans tous les marchés internationaux où la demande existe et atteindre la couverture de +100 bureaux comme c’est le cas pour la promotion passagers.

Grâce à sa nouvelle approche dynamique de promotion Cargo, un large éventail de compagnies fait confiance à APG dont des compagnies aériennes majeures telles que United Airlines

APG propose également une solution interligne Cargo grâce à ses propres LTA , reproduisant ainsi le produit APG IET et sa plateforme interligne dédiée aux compagnies aériennes passagers connectant plus de100 transporteurs. APG compte déjà +40 accords interline cargo.

Iako KHOMERIKI - Executive Product Director for Cargo – a déclaré : "Nous continuons à donner l'exemple, et à innover. APG Cargo passe au niveau supérieur ! En utilisant toujours les technologies de distribution les plus pointues, nous construisons le réseau mondial Cargo le plus performant. Nous sommes confiants d'élargir notre expertise de manière significative."