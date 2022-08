Doublé au championnat du monde de vol en planeur

Article publié le 11 août 2022 par David Dagouret

Christophe Abadie est sacré champion du monde de vol en planeur et la France championne du Monde par équipe.

Christophe Abadie devient Champion du monde de planeur après 10 épreuves et près de 5 000 kilomètres parcourus. Le Français qui vole à Buno-Bonnevaux en région Parisienne, dispose d’une solide expérience en compétition.



Pour sa 1ère participation à un championnat du monde, il a dominé sa catégorie du début à la fin en remportant notamment 4 épreuves. Pour conquérir ce titre en classe 18m, Christophe Abadie a pu compter sur le soutien sans faille de ses deux co-équipiers, Adrien Henry (6ème) et Mélanie Gadoulet (14ème).



En classe libre, Sylvain Gerbaud termine 4ème et Philippe de Péchy 13ème. Quant à la classe biplace 20m, Louis Bouderlique et Ulysse Merlin sont à la 5ème place. Cette belle dynamique française leur permet de décrocher la médaille d’or par équipe devant l’Afrique du Sud et l’Italie.



Mélanie Gadoulet actuelle championne du monde féminine se classe 14ème et signe une très belle performance. On la retrouvera dans quelques semaines à Husbands Bosworth, en Angleterre pour les championnats du monde féminin, où elle défendra son titre.



Jean-Emile Rouaux, Président de la Fédération Française de Vol en Planeur a déclaré : "Je félicite toute l’équipe de France pour ses excellents résultats. Les pilotes se sont beaucoup investis dans leur préparation en travaillant notamment les axes de progrès identifiés lors des compétitions préparatoires. Je remercie l'entraîneur national Eric Napoléon et la Directrice Technique Nationale Tina Girard pour la qualité du travail effectué, sans oublier les équipes fédérales et nos partenaires."



Eric Napoléon, entraineur national a déclaré : "J'espérais beaucoup de cette équipe bien préparée depuis 2020. Un état d'esprit exceptionnel, des pilotes à l'écoute, engagés permettent de gagner, d'engranger de la confiance pour démarrer avec panache cette Olympiade."



Tina Girard, Directrice Technique Nationale a déclaré : "Je suis fière de notre équipe de France. Les beaux résultats encouragent à poursuivre la stratégie définie en ce début d'Olympiade. Le titre de Champion du Monde de Christophe Abadie et la médaille d'or par équipe récompensent l'engagement de la Fédération sur la haute performance, le travail du staff et honorent nos partenaires institutionnels : l'Agence Nationale du Sport, le Ministère des Sports, des jeux Olympiques et Paralympiques."