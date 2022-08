Doublé au championnat du Monde de vol en planeur à Husbands Bosworth

Article publié le 30 août 2022 par David Dagouret

Anne Ducarouge, championne du Monde de vol en planeur et Mélanie Gadoulet vice championne du monde en classe 18m.

Anne Ducarouge, multiples médaillées aux Championnats du Monde a remporté un nouveau titre après deux semaines de compétition et pas moins de 4 circuits remportés sur les 8 épreuves proposées. Anne Ducarouge devient en compagnie de Catherine Senne (Allemagne) la femme la plus médaillée en championnat du Monde de vol en planeur.



Au coude à coude tout au long de la compétition, son équipière, Mélanie Gadoulet, Championne du Monde en titre devient Vice-Championne du Monde. Elle confirme son excellent niveau à seulement 28 ans en remportant deux épreuves et en montant sur le podium à 5 reprises.



Le duo a pu compter sur le soutien sans faille d’Astrid Galaret qui termine 7éme pour son premier championnat du Monde et se classe dans le top 3 sur la moitié des circuits.



Aude Grangeray, habituée des podiums mondiaux en classe standard s’était lancée un nouveau challenge en s’alignant en classe club. En tête du classement, celle-ci termine finalement 5ème au générale après un atterrissage en campagne lors de la dernière épreuve. Aude avait aussi pour mission de montrer la voie aux deux nouvelles venues en Equipe de France : Louise Rodriguez et Alizée Petit.



Quant à la classe standard, Aude Untersee se classe 5éme soutenue par Anaïs Gaubert 6ème qui découvrait aussi la compétition mondiale.