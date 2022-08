Finnair relance la desserte entre Helsinki et Guangzhou

Article publié le 10 août 2022 par David Dagouret

Dès le 06 septembre prochain, la compagnie finlandaise opérera un vol hebdomadaire vers Guangzhou.

Finnair a annoncé l’ouverture d’une nouvelle desserte en Chine. Elle opérera un vol hebdomadaire entre son hub d'Helsinki (HEL) et l’aéroport de Guangzhou (CAN) en Chine, à partir du 6 septembre prochain. Le vol sera effectué en Airbus A350, avec des départs depuis Helsinki les mardis et des retours depuis Guangzhou les jeudis.



Horaires des vols entre Helsinki et Guangzhou (en heures locales) :

Les mardis, départ de Helsinki à 14h45 – arrivée à Guangzhou à J+1 à 08h15

Les jeudis, départ de Guangzhou à 09h50 – arrivée à Helsinki à 18h10

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis de revenir à Guangzhou et nous nous réjouissons de progressivement redéployer nos opérations sur le marché chinois."

