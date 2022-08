SkyUp reçoit un nouvel appareil

Article publié le 20 août 2022 par David Dagouret

La compagnie ukrainienne a reçu un nouveau Boeing 737-800.

Avec le début de la guerre en Ukraine, SkyUp Airlines, compagnie aérienne ukrainienne, a proposé ses avions en location avec ses équipages. La compagnie s'est réorientée dans le transport de fret vers/depuis tous les principaux aéroports de fret en Europe et dans le monde (à l'exception du Fédération de Russie, la République de Biélorussie et les territoires où se déroulent les hostilités), le transport de fret humanitaire pour l'Ukraine et l'exécution de vols d'évacuation spéciaux.

SkyUp Airlines a annoncé qu'elle avait reçu un nouvelle appareil dans sa flotte. Il s'agit d'un Boeing 737-800, âgé de 11 ans, msn 40249/3720 et il sera immatriculé UR-SQM dès qu'il aura reçu sa livré classique de la compagnie SkyUp. Cette appareil sera configuré en classe unique pouvant accueillir 189 passagers.

La flotte actuelle de SkyUp Airlines est composée actuellement de :

2 Boeing 737-700 NG (149 sièges)

10 Boeing 737-800 NG (189 sièges)

4 Boeing 737-900ER (215 sièges)

