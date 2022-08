Transavia a transporté plus de 100 000 passagers en juillet et août entre la France et l’Algérie

Article publié le 30 août 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost renforce son offre de vols pour la saison automne/hiver.

Transavia France a présenté son bilan de l’été ainsi que son offre de vols entre la France et l’Algérie pour la saison automne/hiver 2022. Transavia a tenu à répondre à la forte demande des passagers pour se rendre en Algérie. La compagnie a renforcé son programme de vols et a pu transporter plus de 100 000 passagers en juillet et août entre les deux pays. Les routes Nantes – Alger, Lyon – Oran et Orly – Alger ont été les plus plébiscitées.



Transavia opérera 14 lignes cet automne entre la France et l’Algérie. Ainsi, la compagnie desservira 6 destinations algériennes au départ de Paris-Orly (Tlemcen, Alger, Constantine, Oran, Sétif et Béjaïa), 4 depuis Lyon (Alger, Oran, Constantine et Béjaïa), 2 depuis Montpellier et Nantes (Alger et Oran).



Au départ de Paris-Orly :

Sétif (nouveauté) : jusqu’à 4 vols par semaine, premier vol le 14/09/2022

Béjaïa (nouveauté) : jusqu’à 1 vol par jour, premier vol le 01/10/2022

Alger : jusqu’à 4 vols par jour

Constantine : jusqu’à 5 vols par semaine

Oran : jusqu’à 2 vols par jour

Tlemcen : jusqu’à 4 vols par semaine

Au départ de Nantes-Atlantique :

Oran (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine, premier vol le 12/10/2022

Alger : jusqu’à 5 vols par semaine

Au départ de Lyon- Saint Exupéry :

Béjaïa (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine, premier vol le 01/11/2022

Constantine (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine

Alger : jusqu’à 1 vol par jour

Oran : jusqu’à 2 vols par semaine

Au depart de Montpellier-Méditerranée :

Alger : jusqu’à 2 vols par semaine

Oran : jusqu’à 2 vols par semaine

