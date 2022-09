easyJet lance 2 nouvelles liaisons depuis Paris CDG vers Paleme et Liverpool

Article publié le 13 septembre 2022 par David Dagouret

Ces deux nouveautés seront desservies par easyJet durant la saison hiver 2022-23.

easyJet a annoncé l'ouverture de 2 nouvelles destinations depuis Paris Charles De Gaulle pour la saison hiver 2022/2023. Ces deux nouvelles destinations depuis Paris CDG sont Palerme et Liverpool.



La ligne Paris CDG - Palerme sera opérée 2 fois par semaine, le mardi et le samedi du 01/11/2022 au 25/03/2023. La ligne Paris CDG - Liverpool sera opéré à raison d'un vol quotidien du lundi au dimanche du 30/10/2022 au 25/03/2023.



Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’envie de voyage des Français ne faiblit pas et leur appétit pour découvrir des destinations proches à un tarif abordable reste fort. Après deux années très marquées par une demande pour le domestique du fait de la pandémie, la saison hiver à venir verra plus de destinations internationales. Ces annonces nous permettent d’atteindre près de 50 destinations à Paris CDG confortant notre place de 2eme acteur de la plateforme."





Sur le même sujet