easyJet lance une liaison entre Rennes et Lisbonne

Article publié le 20 septembre 2022 par David Dagouret

Lisbonne sera desservie en exclusivité par easyJet depuis Rennes pour la saison hiver 2022-23 (fin octobre 2022 – mars 2023).

easyJet renforce son offre pour l’hiver 2022/2023 et propose à la vente huit nouvelles lignes en France dont une à Rennes : Lisbonne. La ligne entre Rennes et Lisbonne sera opérée à raison de 3 vols par semaine (le mardi, jeudi et samedi) du 01/11/2022 au 25/03/2022.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’envie de voyage des Français ne faiblit pas et leur appétit pour découvrir des destinations proches à un tarif abordable reste fort. Dans le contexte économique actuel nos clients sont plus que jamais attentifs au rapport qualité-prix et cette mise en vente très tôt dans l’année leur permet de bénéficier des meilleurs tarifs. Pour un long week-end ou les vacances scolaires de la saison automne/hiver, nous lançons de nouvelles destinations attractives qui permettront de découvrir de nouvelles régions européennes."

Chivoine REM, le directeur de l’aéroport de Rennes Bretagne a déclaré : "Nous sommes très heureux de l’ouverture de cette ligne vers Lisbonne. Au service de la mobilité bretonne, cette nouvelle connexion entre 2 aéroports du réseau VINCI Airports démontre une nouvelle fois les relations partenariales durables qui nous unissent à la compagnie easyJet, à présent premier opérateur au départ de l’aéroport de Rennes avec 7 lignes dont 3 européennes."

