easyJet propose deux nouvelles destinations à Marseille pour la saison hiver 2022/2023

Article publié le 23 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie orange lancera une liaison entre Marseille et Lisbonne ainsi qu'une liaison entre Marseille et Bâle-Mulhouse.

easyJet a annoncé qu'ellle allait lancer deux nouvelles destinations à Marseille pour la saison hiver 2022/2023. Ainsi, la compagnie orange opérera une nouvelle ligne entre Marseille et Lisbonne à raison de 5 vols par semaine tous les jours sauf le vendredi et le dimanche du 31/10/2022 au 25/03/2023.



La compagnie lancera également une ligne entre Marseille et Bâle-Mulhouse à raison de deux vols par semaine (le lundi et le vendredi) du 31/10/2022 au 24/03/2023.



Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’envie de voyage des Français ne faiblit pas et leur appétit pour découvrir des destinations proches à un tarif abordable reste fort. Dans le contexte économique actuel nos clients sont plus que jamais attentifs au rapport qualité-prix et cette mise en vente très tôt dans l’année leur permet de bénéficier des meilleurs tarifs. Pour un long week-end ou les vacances scolaires de le saison automne/hiver nous lançons de nouvelles destinations attractives qui permettront de découvrir de nouvelles régions européennes."



Julien Boullay, Directeur commercial et marketing Aéroport Marseille Provence a déclaré : "Nous poursuivons notre mission de proposer toujours plus de destinations internationales en vols directs au départ de Marseille Provence. Ainsi, nous répondons aux attentes des Marseillais et Provençaux qui affectionnent particulièrement de s’évader, de même qu’à la demande exprimée par des touristes étrangers qui apprécient de plus en plus de venir découvrir notre belle région. Nous nous réjouissons particulièrement de l’ouverture par easyJet de ces deux nouvelles lignes dès le début du mois de novembre et des tarifs attractifs proposés qui permettront au plus grand nombre d’en profiter."

