Emirates a transporté plus de 10 millions de passagers cet été

Article publié le 12 septembre 2022 par David Dagouret

La compagnie a transporté ces passagers sur près de 35 000 vols vers 130 destinations cet été.

Emirates a annoncé avoir transporté plus de 10 millions de passagers sur près de 35 000 vols vers 130 destinations cet été.



Emirates a collaboré étroitement avec ses partenaires aéroportuaires pour assurer des rotations en respectant les horaires des vols et en minimisant les perturbations. Ainsi, la compagnie a acheminé ses clients vers leurs lieux de vacances et de voyage, pour rendre visite à leurs proches partout dans le monde.



Durant cette période chargée, la compagnie a augmenté ses fréquences de vols pour répondre à la demande de sa clientèle. Des services quotidiens ont été rétablis vers Londres Stansted. Le nombre de rotations a également augmenté vers 33 destinations populaires en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et vers des lieux de vacances comme les Seychelles, les Maldives, le Mexique et Miami.



En juin, Emirates a ajouté Tel Aviv à son réseau global. En juillet, la compagnie a ajouté un troisième vol quotidien vers Londres Gatwick à son planning pour connecter les voyageurs impactés par les réductions de capacité à Heathrow.



Au sol, la compagnie a rouvert et exploité 32 salons d’aéroport Emirates, dont 25 salons dédiés dans les principaux aéroports de son réseau.



Cet été :

Plus de 3,8 millions passagers se sont enregistrés en ligne via le site et l'application Emirates sur l'ensemble du réseau;

Plus de 500 000 voyageurs ont utilisé les 22 bornes d'enregistrement en libre-service et les 38 installations de dépose bagages du Terminal 3 de Dubaï;

Plus de 11 000 passagers ont utilisé les services d'enregistrement à domicile d'Emirates, offerts aux passagers de Première Classe au départ de Dubaï. Il leur permet d’éviter la file d'attente à l'aéroport pour se rendre directement à l'immigration.

La compagnie opère actuellement à 74 % de sa capacité pré-pandémique et entend atteindre 80 % d'ici la fin de l'année. En novembre, la compagnie démarrera également son programme de modernisation estimé à 2 milliards de dollars (1,9M d’euros) pour équiper 120 avions de ses derniers produits.

