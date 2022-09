Emirates organise une journée portes ouvertes pour recruter du personnel de bord en France

Article publié le 20 septembre 2022 par David Dagouret

Des journées portes ouvertes sont organisées au Mercure Centre Notre Dame de Nice le 22 septembre et au Novotel de Montpellier le 24 septembre prochain à 9h.

Emirates est à la recherche de candidats pour rejoindre ses équipages. Des journées portes ouvertes sont organisées au Mercure Centre Notre Dame de Nice le 22 septembre et au Novotel de Montpellier le 24 septembre prochain à 9h.

Les candidats souhaitant embarquer avec Emirates peuvent déposer leur candidature en ligne, accompagnée d'un CV en anglais et d'une photographie récente. Pour faciliter le processus, il est conseillé aux candidats de se pré-inscrire en ligne. Ceux qui ne se sont pas inscrits en ligne peuvent le faire sans rendez-vous lors de la journée portes ouvertes aux lieux précités. Des informations complémentaires sur le processus de recrutement sont disponibles sur le site d’Emirates. La session de recrutement durera toute une journée, les candidats présélectionnés seront informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires.

160 nationalités sont représentées au sein des équipages Emirates, qui opère dans plus de 140 destinations sur six continents. Cette diversité reflète le caractère profondément international de la compagnie. Avec une flotte moderne de plus de 250 gros porteurs, Emirates est actuellement le plus grand opérateur de Boeing 777 et d'Airbus A380.

Emirates dessert la France depuis 30 ans. Elle opère actuellement 5 vols hebdomadaires au départ de Lyon opérés en B777, 3 vols quotidiens de Paris à Dubaï opérés via son emblématique A380 et 1 vol quotidien de Nice à Dubaï en Boeing 777-300ER.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la campagne de recrutement mondiale de la compagnie. Annoncée en octobre dernier, Emirates avait évoqué son ambition de renforcer ses effectifs opérationnels en recrutant plus de 6 000 candidats au cours des six prochains mois, pour soutenir la forte reprise de ses activités.

Sur le même sujet