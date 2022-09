La Marine nationale prend livraison de son premier Airbus H160

Article publié le 28 septembre 2022 par David Dagouret

La Marine nationale a pris livraison du premier des six Airbus H160 qui effectueront des missions de recherche et de sauvetage.

Cette flotte intérimaire permettra aux flottilles de Caïman Marine et Panther d’être pleinement investies sur les missions de combat depuis les frégates. Une partie de cette flotte, constituée de Dauphin N3, a vocation à opérer depuis les bâtiments à la mer. L'autre volet de la flotte intérimaire, constitué de 6 hélicoptères H160, opérera depuis la terre afin de conduire des missions de secours et d’intervention en mer.

Issus d’un travail entre la Marine nationale, la Direction générale de l’armement, Babcock, Airbus Helicopters et Safran Helicopters Engines, le H160 est la version civile qui sert au développement du HIL Guépard. Configurés pour le sauvetage en mer, ces hélicoptères sont équipés d’un treuil, d’un système électro-optique Euroflir 410 et d’une cabine modulaire permettant un aménagement optimisé pour chaque mission. Ils seront également certifiés pour le vol avec jumelles de vision nocturne.

A l’issue de la période d’expérimentation militaire et de la certification « marine » délivrée par le Centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale (CEPA/10S), les premiers équipages formés sur H160 composeront la Flottille 32F actuellement mise en sommeil. Elle sera réactivée pour l’occasion et implantée au sein de la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. La 32F déploiera des détachements de secours maritime H160 à Lanvéoc-Poulmic, Cherbourg et Hyères.

Pour marquer cette réception, une cérémonie présidée conjointement par le contre-amiral Eric Malbrunot, sous-chef d’état-major plans et programmes de la Marine nationale et le contre-amiral Serge Bordarier, commandant la force de l'aéronautique navale, a eu lieu le 22 septembre sur la base d’aéronautique navale de Hyères. L’hélicoptère sera livré à la Marine nationale par la Direction générale de l’armement représentée par l’ingénieur général de l’armement Stéphane Kammerer.

