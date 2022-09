Le Blackwing 635 RG, un ultra léger suédois très rapide

Article publié le 27 septembre 2022 par David Dagouret

Cet appareil est équipé d'un Rotax 915 iS et a enregistré un record de vitesse à 413km/h.

Le Blackwing 635 RG est l'ULM très rapide que nous avons eu la chance de voir en vol lors du dernier mondial de l'ULM à Blois en septembre dernier. Le Blackwing est un avion ultra léger suédois conçu et produit par Blackwing Sweden basée à Lund dans le sud de la Suède.

Le Blackwing 635 RG est équipé d'un moteur Rotax 915 iS de 141 CV. La vitesse maximale à ne pas dépasser (VNE) est de 320 km/h et de 370 km/h au FL95. Sa vitesse de croisière à une puissance de 65 % est de 343 km/k ce qui en fait un ultra léger très rapide.

Le Blackwing 635 RG est tellement rapide que le 14 avril dernier, l'ingénieur Niklas Anderberg avait battu avec cet appareil le record du monde de vitesse en catégorie RAL2T avec 394,4km/h atteints sur un circuit de 15 km et à une altitude de 18 000 ft. Ce même appareil, équipé d'une hélice E-Props, a par la suite, battu un nouveau record de vitesse en registrant une vitesse max enregistrée en ligne droite à 413 km/h.

Cet appareil est certifié avec une masse maximale au décollage (MTOW) de 600 kg, supérieure à la législation française qui est de 525 kg pour un ULM doté d'un parachute. Pour la France, il existe le Blackwing 600RG qui est doté d'un moteur 912is de 100 cv qui enregistre tout de même une VNE de 311 km/h.

La cellule Next-gen du 635 RG ou du 600RG est la même, elle combine des sièges côte à côte avec 121 cm de large. La cellule est entièrement en carbone ce qui en fait la plus légère et la plus solide de sa catégorie.

L'envergure du Blackwing est de 8,4 m avec une longueur de 6,60 m. Le Blackwing possède un réservoir de 140 litres ce qui lui permet d'avoir une importante autonomie.

Le Blackwing 635 RG que nous avons pu voir en démonstration à Blois a une vitesse de décrochage de 70 km/h. Sa distance de décollage est de 150 m et celle pour l'atterrissage est de 300 m. Enfin, les facteurs de charge di 635 RG sont +5 et -3 G ce qui lui permet de faire de superbes manœuvres.

Le prix du Blackwing 635RG est affiché à 300 000 euros HT. Nous ne pourrons pas nous l'offrir pour Noël mais nous espérons tester un jour ce petit bolide des airs.