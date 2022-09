Mondial de l'ULM : première démonstration en vol du VL3 à turbine

Article publié le 5 septembre 2022 par David Dagouret

JMB aviation a effectué la première présentation officielle en vol de son nouvel appareil à turbine.

Pour rappel, l'ULM VL3 est un multi-axes conçu par l'entreprise tchèque Aveko et commercialisé par l’entreprise belge JMB aviation. C'est un biplace côte à côte, avec trains rentrants ou fixes. C'est un appareil haut de gamme destiné au voyage.

Le VL3 peut être équipé de trois moteurs différents du constructeur autrichien Rotax :

le 912 de 100 CV

le 914 de 115 CV

et le 915 de 142 CV

Précisons qu'en France seul le VL3 équipé d'un Rotax 912 est disponible, car les autres moteurs ont une puissance trop importante pour la législation française et la masse maximale au décollage (MTOW) du VL3 914 & 915 est de 600 kg également supérieure à la législation française qui est de 525 kg pour un ULM doté d'un parachute.

Un quatrième moteur est également disponible pour le VL3 et il s'agit d'un moteur Turbine, le TP-R90 de Turbotech de 140 CV. Comme les moteurs Rotax 914 et 915, la version VL3 à Turbine n'est pas disponible pour la France mais le constructeur a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait faire un appareil VL3 à Turbine pour la France.

Les premiers essais en vol du VL3 à Turbine ont eu lieu en mars dernier et les performances avaient de quoi donner le tournis aux ulmistes des premières heures. En effet, le VL3 à turbine enregistre une vitesse de croisière de 340 km/h alors que sa vitesse de décrochage est quant à elle de 78 km/h.

C'est donc au Mondial de l'ULM 2022 à Blois que la société belge a présenté officiellement son appareil lors de démonstration incroyable. L'appareil a effectué des pointes de vitesse pour montrer les performances de la machine, mais surtout pour montrer que le moteur Turbotech était plus silencieux qu'un moteur à pistons de chez Rotax.

Pour vous rendre compte du bruit de la Turbine vous pouvez cliquer sur l'image suivante pour voir la vidéo d'un essai au sol du VL3 à Turbine effectué au Mondial de l'ULM.