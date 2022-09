Mondial de l'ULM : première présentation en vol du Pétrel X

Article publié le 5 septembre 2022 par David Dagouret

L'hydro ULM breton a effectué sa première démonstration en vol lors du Mondial de l'ULM 2022 à Blois-Le Breuil.

Le Pétrel X est l'héritier du célèbre hydro ULM SMAN PETREL (ou encore Hydroplum), conçu dans les années 90. La société Splash-In-Aviation, basée à Vannes en Bretagne, s'est lancé le défi de produire le Pétrel X, le tout nouvel ULM hydravion.

La cellule monobloc du Pétrel X est composée de carbone et kevlar. Le tableau de bord et les flancs intérieurs sont en fibre de lin, un matériau durable absorbeur de vibrations et isolant phonique. La fabrication de cet appareil est 100 % française.

Les caractéristiques du Pétrel X sont les suivantes :

Envergure 8.80m X Longueur 6.40m

Moteur Rotax 912 100CV

Hélice E.Props 5 pales (réduction du bruit, augmentation des performances)

Trains électriques

Cadrans analogiques

Portes amovibles

Masse à vide estimée : 265kg (masse maximum autorisée en Hydro ULM : 595kg)

Le Pétrel X a déjà été présenté au public lors du rassemblement international d'hydravions de Biscarrosse en mai dernier, mais seulement au statique. C'est donc durant le Mondial de l'ULM 2022 qui s'est tenu ce week-end à l'aérodrome de Blois-Le Breuil, que le Pétrel X a effectué sa première démonstration en vol.

Le Pétrel X peut atteindre une vitesse de croisière de 160 km/h et une vitesse à ne pas dépasser (VNE) de 200 km/h. Sa vitesse de décrochage est quant à elle de 65 km/h et une vitesse de finesse max de 90km/h.

Le Pétrel X est proposé à 150 000 euros TTC "prêt à voler" avec un Rotax 912 100CV, la formation avec instructeur incluse et le parachute offert.

La société Splash-In-Aviation a déjà enregistré 5 précommandes pour le Pétrel X et la première livraison devrait intervenir dès la fin de l'année 2022.