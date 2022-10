Plus de 60 000 spectateurs au Air Legend 2022

Article publié le 30 septembre 2022 par David Dagouret

L'édition 2022 du meeting Air Legend s'est déroulée les 10 et 11 septembre dernier, sur l’aérodrome de Melun-Villaroche et les visiteurs ont été nombreux. Ils étaient 23 030 samedi et 42 150 dimanche, soit un total de 65 180 personnes sur le week-end.

Les spectateurs ont pu voir des avions mythiques mêlant warbirds et jets modernes. Parmi les avions remarquables du meeting 2022 étaient présents :

Des avions de chasse de 1939-1945 : deux Spitfire, l’unique P-47 Thunderbolt volant en Europe, deux P-40 Warhawk et un P-51 Mustang.

Des jets de collections : F-86 Sabre, DHC-100 Vampire, CT-33, L39.

Des avions de transport : Catalina, DC-3, Dassault Flamant, Noratlas et A400M.

Les ambassadeurs de l'armée de l'Air et de l'Espace : Patrouille de France, Rafale Solo Display, Équipe de Voltige et Airbus A400M.

La prochaine édition du Air Legend de Paris-Villaroche aura lieu les 9 et 10 septembre 2023.