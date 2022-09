Vente aux enchères de pièces et d’éléments de l'emblématique Airbus A380

Article publié le 28 septembre 2022 par David Dagouret

Les bénéfices de cette vente seront affectés par la Fondation Airbus et l’association AIRitage à une ou plusieurs missions humanitaires et de sauvegarde du patrimoine aéronautique.

Les 13, 14 et 15 octobre, 380 lots d’A380 seront mis en vente par Airbus au profit de la Fondation Airbus et de l’association AIRitage, dans le cadre d’une vente aux enchères qui se tiendra à Toulouse et sur Internet, en coopération avec le Commissaire Priseur Marc Labarbe.

La majorité de ces pièces ont été sélectionnées suite à la déconstruction de l’A380 MSN13 par Tarmac Aerosave, partenaire de la vente aux enchères et leader mondial de la gestion durable de la fin de vie des avions.

Plus de 500 éléments, en grande majorité issus de la cabine de cet appareil emblématique, seront proposés aux passionnés tels que lampes, bar, escalier, hublots, sièges, aubes de réacteur, et même combinaison orange des pilotes d’essais de l’A380.

De plus, certaines pièces ont été peintes par des artistes contemporains pour en faire des œuvres uniques ; d’autres ont été fabriquées à partir de chutes de matière première pour l’A380, et ont permis de donner vie à des longboards, des skates ou des surfs.

Les bénéfices de cette vente seront affectés par la Fondation Airbus et l’association AIRitage à une ou plusieurs missions humanitaires et de sauvegarde du patrimoine aéronautique.

Pour en savoir plus et avoir un aperçu des pièces proposées suivez le lien :

https://airbus.com/en/newsroom/a-very-special-a380-auction

Sur le même sujet