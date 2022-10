Air Canada lance une liaison entre Montréal et Toulouse

Article publié le 19 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie canadienne lance également les nouvelles liaisons Montréal-Copenhague et Toronto-Bruxelles.

Air Canada a annoncé l'expansion stratégique de son réseau international pour l'été 2023, grâce à l'ajout de nouveaux services pour l'Europe à destination de Bruxelles, de Toulouse et de Copenhague.

La Société reprend aussi des liaisons internationales clés avec Tokyo Haneda et Osaka, et rétablit la fréquence de son service sur les principales lignes transatlantiques, transpacifiques et sud-américaines. Les billets sont maintenant en vente à aircanada.com, dans l'application Air Canada, et par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

Les horaires des nouvelles destinations sont les suivants :

Toronto-Bruxelles

Vol AC834 départ de Toronto 18:20 arrivée Bruxelles 07:45 +1 dès le 1er juin le mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche toute l'année en Boeing 787 Dreamliner

Vol AC835 départ de Bruxelles 10:15 arrivée Toronto 12:25 dès le 2 juin le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche toute l'année en Boeing 787 Dreamliner

Montréal-Toulouse

Vol AC878 départ de Montréal 19:30 arrivée Toulouse 08:45 +1 dès le 1er juin le lundi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche toute l'année en Airbus A330-300

Vol AC879 départ de Toulouse 13:15 arrivée Montréal 15:20 dès le 2 juin le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche toute l'année en Airbus A330-300

Montréal-Copenhague

Vol AC826 départ de Montréal 17:55 arrivée Copenhague 06:45 +1 dès le 1er juin le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche saison été en Boeing 787 Dreamliner

Vol AC827 départ de Copenhague 13:15 arrivée Montréal 15:00 dès le 2 juin le lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche saison été en Boeing 787 Dreamliner

Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada a déclaré : "Nous poursuivons notre approche disciplinée qui consiste à étendre notre réseau mondial en réponse à la demande prévue. Nous nous réjouissons particulièrement d'ajouter trois nouveaux services stratégiques pour l'Europe, de rétablir des liaisons importantes avec le Japon et d'accroître la fréquence de dessertes internationales clés pour l'été 2023. La liaison Toronto-Bruxelles va s'ajouter à notre service actuel au départ de Montréal, tout en étendant l'accès d'Air Canada à l'Europe et au-delà grâce à Brussels Airlines, notre partenaire commercial Star Alliance, qui propose des correspondances pratiques pour l'Europe et l'Afrique. Parallèlement, notre liaison Montréal-Toulouse, qui relie deux centres aéronautiques mondiaux, est le seul service offert toute l'année entre l'Amérique du Nord et le sud-ouest de la France. Nous renforçons aussi notre présence en Scandinavie avec l'ajout d'une liaison estivale entre Montréal et Copenhague, une plaque tournante Star Alliance qui propose des correspondances pour l'ensemble de l'Europe du Nord, tout en permettant à nos clients des deux côtés de l'Atlantique de visiter et d'explorer facilement d'autres pays. L'ajout de vols pour nos principales destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans le Pacifique Sud et en Asie, dont Londres Heathrow, Francfort et Tokyo Haneda, va soutenir les secteurs locaux du tourisme et de l'hôtellerie, maintenant que des clients des six continents rétablissent les contacts et se remettent à visiter et à explorer. Les clients peuvent commencer à faire des projets et à réserver en toute confiance. Nous avons hâte de vous accueillir à bord!"

