Air Tahiti Nui étend sa nouvelle desserte Seattle vers Paris

Article publié le 27 octobre 2022 par David Dagouret

Air Tahiti Nui opérera sur la période estivale 2023 une nouvelle liaison Papeete vers Paris-CDG via Seattle-Tacoma.

Après l’inauguration de la route Papeete - Seattle le 4 octobre dernier, Air Tahiti Nui a confirmé de la prolongation vers Paris de cette ligne régulière avec deux vols par semaine pendant la saison estivale 2023.

À partir du 12 juin 2023, ces 2 fréquences hebdomadaires se combineront aux 5 vols programmés entre Papeete et Paris via Los Angeles. Air Tahiti Nui proposera ainsi sur la période de juin à août 2023 un total de 7 vols par semaine entre Papeete et Paris.

Du 12 juin au 3 septembre 2023, le programme Papeete-Paris via Seattle sera le suivant (en heures locales) :

Liaisons Départs Arrivées Fréquences Papeete - Seattle 23h45 12h10 (J+1) lundi, vendredi Seattle - Paris 14h35 09h05 (J+1) mardi, samedi Paris- Seattle 12h05 13h20 mercredi, dimanche Seattle - Papeete 15h35 22h05 mercredi, dimanche

Mathieu BECHONNET, Directeur Général d’Air Tahiti Nui, a déclaré : "les demandes d’approbation sont en cours pour prolonger la ligne Tahiti-Seattle jusqu’à Paris pendant la haute saison. Cela nous permet de mieux optimiser nos ressources et de continuer en parallèle d’offrir toujours plus d’options à nos clients avec un vol quotidien vers/de Paris et pas moins de 13 vols par semaines entre Tahiti et les Etats-Unis depuis nos hubs de Los Angeles et Seattle."





