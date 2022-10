Cathay Pacific achète près de 145 millions de litres de carburant d'aviation durable auprès d'Aemetis

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

Il s'agit d'une étape supplémentaire vers l'objectif de Cathay Pacific d'utiliser 10 % de SAF d'ici 2030.

Cathay Pacific a annoncé la signature d'un accord d’achat avec Aemetis pour la fourniture de près de 145 millions de litres (ou 38 millions de gallons américains) de carburant d'aviation durable (SAF) mélangé qui seront livrés sur sept ans à compter de 2025 depuis l'Aéroport International de San Francisco. Les SAF achetés permettront de réduire de plus de 80 000 tonnes les émissions de carbone, ce qui équivaut à la quantité de carbone que pourraient absorber plus de 1,3 million arbres pendant 10 ans. L'accord fait également partie de l'initiative d'approvisionnement conjoint en SAF par l'alliance oneworld, dont Cathay Pacific est un des membres fondateurs.

Les SAF sont utilisés en vertu du présent accord sur la base de 40% SAF et 60% de carburant de pétrole A-1, pour répondre aux normes internationales. Les SAF utilisés par la compagnie seront produits à l'usine Aemetis Carbon Zero, actuellement en cours de développement à Riverbank, en Californie. L'installation utilisera des déchets de bois pour produire de l'hydrogène cellulosique et le combinera avec des déchets et des huiles durables non-codibles. Il sera ensuite converti en SAF en utilisant une hydroélectricité neutre en carbone.

Le Directeur Général de Cathay Pacific, Augustus Tang, a déclaré : "Cathay Pacific continue de réaffirmer son engagement à lutter contre le changement climatique. Au cours des dernières années, nous avons annoncé notre objectif de zéro carbone net d'ici 2050 et notre objectif d'atteindre 10 % d'utilisation de SAF d'ici 2030. Nous avons élaboré une solide stratégie d'approvisionnement en SAF pour nous aider à atteindre ces objectifs. Nous sommes heureux que cet accord avec Aemetis contribue à cet effort et nous espérons qu'il enverra également le bon signal à l'industrie SAF pour encourager les investissements indispensables et la mise à l'échelle de sa chaîne d'approvisionnement."

Le Président-Directeur Général de l'Aemetis, Eric McAfee, a déclaré : "L’utilisation du carburant d'aviation durable par Cathay Pacific est un nouveau pas de l'alliance oneworld vers la réduction de l'impact environnemental de l'aviation. Le carburant d'aviation durable est une solution immédiate à la décarbonisation des voyages en avion et des vols de fret, sans nécessiter de nouvelles infrastructures de ravitaillement ou le remplacement coûteux des avions."

