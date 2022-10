Daher, première entreprise à rejoindre l’initiative Aéro Biodiversité

Article publié le 20 octobre 2022 par David Dagouret

Daher, par l’intermédiaire de son usine située à proximité immédiate de l’Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, devient la première entreprise privée à rejoindre l’initiative « Aéro Biodiversité » qui regroupe aujourd’hui 54 plateformes aéroportuaires, dont celle de Tarbes-Lourdes.

Aéro Biodiversité a pour but d’évaluer et de valoriser la biodiversité des aéroports et des aérodromes, ainsi que d’identifier les bonnes pratiques de gestion des plateformes.

Depuis plus de 8 ans, l’association fait le lien entre les acteurs de l’aérien afin de promouvoir une gestion des espaces naturels aéronautiques plus respectueuse de la biodiversité, tout en prenant en compte les contraintes principalement liées à la sécurité aérienne.

Implantée sur une superficie de 54 hectares, comprenant deux bois, un ruisseau et des champs, l’usine Daher, au pied des Pyrénées, possède une biodiversité unique pour un milieu aéroportuaire qui lui a permis de rejoindre l’association en tant que première entreprise industrielle, qui ne soit pas un aéroport.

Une pré-étude composée de membres de l’association et de salariés de Daher, membres de son réseau RSE, a déjà révélé une richesse végétale et animale peu commune. En 2023, l’adhésion du site Daher de Tarbes à Aéro Biodiversité sera suivie de deux périodes de prospection sur le site - ouvertes à tous les personnels volontaires - qui s’effectueront suivant des protocoles de sciences participatives.

Ces sessions seront finalisées par des échanges avec les gestionnaires de l’entreprise à qui seront transmises des recommandations et une identification des données collectées sur le terrain. Un rapport annuel présentera les résultats de l’année et les préconisations de gestion d’aménagement en faveur de la biodiversité.

Ce contrat est prévu sur une période de trois ans renouvelables et les personnels de l’entreprise, guidés par les experts de l’association, pourront participer aux prospections la faune et la flore présentes sur leur site.