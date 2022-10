Emirates élargit son programme de vol vers l'Afrique du Sud

Article publié le 13 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie augmente ses liaisons vers Johannesburg, Le Cap et Durban.

Emirates augmente ses vols vers et depuis l'Afrique du Sud grâce à des rotations supplémentaires vers Johannesburg, Le Cap et Durban.



À partir du 1er mars 2023, Emirates étendra son programme de vols depuis et vers Johannesburg avec trois vols quotidiens. À compter du 1er février 2023, deux vols quotidiens se rendront au Cap. Emirates ajoutera également deux fréquences supplémentaires à Durban, desservant cette ville sur une base quotidienne à partir du 1er décembre. La réintroduction de nouveaux vols entre Dubaï et ces trois destinations en Afrique du Sud portera le programme d'Emirates à 42 vols hebdomadaires.



Le vol EK767 entre Dubaï et Johannesburg sera opéré par un Boeing 777, en complément de son vol bi-quotidien en A380. Il décollera à 23h25 et atterrira à 5h35 le lendemain à Johannesburg. Le vol retour quittera Johannesburg à 22h20 pour arriver à Dubaï à 8h20 le lendemain matin. Le troisième vol quotidien au départ de Johannesburg permettra à la compagnie de répondre à la forte demande de voyage via plus de 300 sièges disponibles dans chaque sens. Ce nouveau vol en soirée offrira plus de flexibilité aux voyageurs sud-africains, ainsi qu’une connectivité améliorée vers l'Europe, les Amériques, l'Asie occidentale et l'Extrême-Orient via le hub d’Emirates, Dubaï.



La deuxième rotation quotidienne d'Emirates vers Le Cap décollera de Dubaï à 9h10 pour atterrir à 16h45. L’appareil quittera ensuite Le Cap à 13h25 et arrivera à Dubaï à 1h10 le lendemain. Grâce à ce double service quotidien, la compagnie aura rétabli son programme de vol pré-pandémique. Elle soutient également le tourisme de la ville durant la haute saison, permettant l’arrivée de touristes issus de marchés clés tels que l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie occidentale et l'Australasie. Pour contribuer à la relance du tourisme en Afrique du Sud, Emirates et l'Office du tourisme sud-africain ont signé un protocole d'accord au début de l'année. Il entend promouvoir conjointement le tourisme et stimuler les arrivées de visiteurs en Afrique du Sud à travers le réseau de la compagnie, qui compte à ce jour plus de 130 destinations.

