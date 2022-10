L’EASA certifie le turbopropulseur régional ATR équipé du nouveau moteur PW127XT-M

Article publié le 19 octobre 2022 par David Dagouret

Le nouveau moteur PW127XT-M entrera en service avec le client de lancement Air Corsica avant la fin de l’année.

L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a délivré un certificat de type pour les ATR 72 et 42 du constructeur leader de turbopropulseurs, équipés du nouveau moteur PW127XT-M de Pratt & Whitney Canada

Cette certification de l’EASA vient compléter les certifications du moteur par l’organisme de certification canadien – Transport Canada Civil aviation – et par l’EASA, obtenues respectivement en août et début septembre.

Dévoilé lors du salon aéronautique de Dubaï en 2021, le nouveau moteur PW127XT-M entrera en service avec le client de lancement Air Corsica avant la fin de l’année.

Stéphane Viala, Directeur de l’ingénierie chez ATR a déclaré : "L’obtention de la certification de type de l’EASA constitue une étape importante vers la mise en service de ce nouveau moteur de série sur les ATR. Nos équipes ont collaboré avec nos partenaires chez Pratt & Whitney Canada et les autorités pour obtenir la certification et concrétiser davantage notre ambition de proposer à nos clients des avions régionaux à turbopropulseurs encore plus économiques et durables. Grâce à ses coûts de maintenance réduits, à la baisse des émissions de CO2 induite et à ses capacités SAF, ce moteur aidera les compagnies aériennes telles qu’Air Corsica, notre client de lancement, à respecter leurs engagements en faveur d’une aviation à faibles émissions."

Anthony Rossi, vice-président Ventes et marketing chez Pratt & Whitney Canada a déclaré : "La certification des ATR équipés de notre moteur PW127XT-M est une bonne nouvelle pour le segment de l’aviation régionale, car ce moteur offre 40 % de temps de vol supplémentaire, réduit les coûts de maintenance de 20 % et améliore la consommation de carburant de 3 % par rapport au PW127-M. ATR et P&WC ont travaillé dur pour obtenir cette certification moins d’un an après la présentation officielle de ce moteur révolutionnaire. Nous félicitons ATR pour cette étape importante."

