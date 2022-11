Norse Atlantic Airways signe un contrat avec AFI KLM E&M

Article publié le 31 octobre 2022 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le support des équipements de ses Boeing 787.

Norse Atlantic Airways a choisi AFI KLM E&M pour accompagner le lancement de ses premières opérations. La compagnie aérienne norvégienne a effectué son premier vol en juin 2022 et a fait appel aux services de support équipements du prestataire MRO pour sa flotte de 12 Boeing 787.

L'ensemble des solutions mises en place par AFI KLM E&M comprend des réparations aux heures de vol, l'accès à un stock partagé de pièces de rechange et à un kit de base principale, des services d'assistance logistique et les solutions de maintenance prédictive Prognos.

Pierre Teboul, SVP Commercial - AFI KLM E&M, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Norse Atlantic Airways dans notre famille toujours plus grande de clients opérateurs de 787, et de les accompagner durant cette période de lancement opérationnel. Nous espérons que l'efficacité des services que nous fournissons sera la pierre angulaire des ambitions et du développement de cette compagnie aérienne dynamique."

Thom-Arne Norheim, Chief Operations Officer Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Grâce à son expérience et à son profil de compagnie aérienne-MRO, AFI KLM E&M offre une expertise complète du produit 787. De nombreux opérateurs d'envergure mondiale ont déjà fait appel à ses services, et nous avons toute confiance dans sa capacité à agir en tant que partenaire MRO fiable et solide."





