Toki Air prend livraison d’un ATR 72-600

Article publié le 13 octobre 2022 par David Dagouret

ATR et la compagnie aérienne japonaise Toki Air, ont annoncé la livraison d’un ATR 72-600 par l’intermédiaire du loueur NAC. Couvert par un contrat de maintenance globale ATR d’une durée de dix ans, l’avion va permettre à Toki Air d’accomplir sa mission : revitaliser la ville de Niigata et les régions japonaises alentours. La compagnie prévoit de débuter ses opérations en 2023.

Quatrième compagnie japonaise à exploiter des ATR, Toki Air a pris le nom d’un oiseau ancestral, aussi appelé ‘ibis japonais à crête’, vivant principalement sur l’île de Sado. Cet oiseau incarne la préservation de la nature au Japon.

Masaki Hasegawa, Directeur général de Toki Air a déclaré : "Nous sommes ravis à l’idée de commencer à exploiter prochainement notre ATR 72-600. Grâce à leur polyvalence inégalée ainsi qu’à leurs performances environnementales et opérationnelles, les ATR sont les appareils idéaux pour notre compagnie et pour notre pays. Ce premier avion nous permettra d’accomplir notre raison d’être, en assurant une liaison responsable et fiable vers les communautés de la préfecture de Niigata et des régions alentours. Nous sommes impatients de voir le Toki survoler le Japon."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Notre relation de longue date avec NAC et la confiance de la communauté des loueurs en nos avions permettent à de nouvelles compagnies telles que Toki Air de proposer à leurs passagers les avions les plus modernes et durables du marché régional. La compagnie profitera aussi des services de maintenance les plus fiables et efficaces à travers le contrat de maintenance globale ATR."

Norman C.T. Liu, Président Directeur Général de NAC, a déclaré : "Nous sommes heureux d’accueillir Toki Air parmi nos clients. Nous souhaitons beaucoup de succès à toute l’équipe, avec qui nous sommes impatients de bâtir un partenariat fructueux et durable."





