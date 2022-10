Transavia inaugure deux nouvelles lignes à Paris

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

Le 1er octobre dernier, la compagnie low-cost a lancé ses lignes Paris-Louxor et Paris-Bejaïa.

Transavia a inauguré ce samedi 1er octobre ses nouvelles routes Paris – Louxor (Egypte) et Paris - Bejaïa (Algérie). Au départ de sa base d’Orly. Transavia assure des liaisons vers Bejaïa, jusqu’à 4 vols par semaine jusqu’à fin octobre puis 1 vol par jour jusqu’à fin mars 2023. La compagnie dessert Louxor, jusqu’à 1 vol par semaine (le samedi).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’inaugurer ces nouvelles lignes vers l’Egypte et l’Algérie, deux marchés sur lesquels nous avons à coeur de nous développer. Louxor est sans doute la destination phare de notre réseau cet hiver. Les vacanciers ont désormais la possibilité de rejoindre la vallée du Nil et ses temples à travers une offre low-cost de qualité. Enfin, l’ouverture de notre desserte vers Bejaïa répond à la demande de notre clientèle désireuse de rejoindre famille et amis."

