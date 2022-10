Vueling obtient le certificat environnemental IATA IEnvA Niveau 2

Article publié le 19 octobre 2022 par David Dagouret

Vueling a lancé ce programme en 2020, année au cours de laquelle elle a achevé le niveau 1.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a achevé la deuxième étape de la certification environnementale IATA IEnvA. Le programme volontaire de certification environnementale IATA (IEnvA) est un système utilisé pour évaluer de manière indépendante les performances environnementales des compagnies aériennes et permet d’accompagner ces dernières dans une démarche d’amélioration continue. Cette certification confirme que Vueling a mis en place un système de management environnemental entièrement certifiée par cet organisme et qui est en accord avec le système de gestion environnemental ISO 14001.

Vueling a lancé ce programme en 2020, année au cours de laquelle elle a achevé le niveau 1, devenant ainsi la première compagnie aérienne low-cost au monde à achever la première étape.

Franc Sanmartí, Directeur du développement durable de Vueling a déclaré : "Chez Vueling, l'engagement en faveur de la durabilité est total. Cette étape s'ajoute à toutes les initiatives que nous avons menées cette année afin de réduire l'empreinte environnementale de la compagnie et d'ouvrir la voie à un transport aérien plus durable."

Sebastian Mikosz, Vice-Président Senior chez IATA pour l'environnement et le développement durable, a déclaré : "Vueling a été la première compagnie aérienne low-cost au monde à obtenir la certification IATA IEnvA niveau 1 en 2020, et ils ont maintenant obtenu la certification niveau 2. Cela souligne leur engagement en faveur de l’amélioration des pratiques de gestion environnementale de l'entreprise et de la durabilité de manière générale. Nous sommes très heureux que Vueling nous fasse confiance et que la compagnie se soit associée à IATA pour continuer à progresser. La durabilité environnementale est un défi existentiel pour l'ensemble de l'industrie du transport aérien. IATA est fière de travailler avec sa compagnie membre pour introduire des pratiques de gestion environnementale de classe mondiale dans l'industrie aéronautique."





Sur le même sujet