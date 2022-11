Aéro Biodiversité lance un appel aux dons

Article publié le 27 novembre 2022 par David Dagouret

Cet appel aux dons permettra aux particuliers de soutenir ses actions d’évaluation et de valorisation de la biodiversité aéroportuaire.

Créée en 2013, l’association loi 1901 Aéro Biodiversité œuvre depuis de nombreuses années en faveur de la valorisation et de la protection de la biodiversité en milieu aéroportuaire.

L’association intervient auprès de 50 aéroports et aérodromes partenaires pour évaluer la biodiversité sur le terrain par la science participative, améliorer la biodiversité et la sécurité grâce à une gestion raisonnée des espaces verts, et promouvoir la biodiversité par des actions de sensibilisation auprès des professionnels de l’aérien et du grand public.

Les prairies aéroportuaires représentent en effet de véritables sanctuaires pour de nombreuses espèces animales et végétales, car ces zones sont closes et protégées. Les animaux y trouvent un refuge idéal pour vivre et se nourrir. Rappelons que les prairies sont l’un des milieux naturels les plus menacés d’Europe.

50 000 données ont pu être ainsi collectées depuis la création de l’association, permettant de mieux connaître et de suivre l’évolution de cette biodiversité tout en alimentant les bases de données nationales. Les inventaires se basent sur des protocoles scientifiques participatifs (ex. Vigie Nature du Muséum national d’Histoire naturelle), validées par un Comité scientifique.

L’association couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire français. Pour répondre au fort déploiement de son activité, l’équipe compte désormais 16 naturalistes salariés et saisonniers.

Aéro Biodiversité appelle les particuliers à faire un don sur son site pour accompagner le développement de l’association et soutenir ses actions essentielles de préservation de la biodiversité.

Lionel Guérin, Président d'Aéro Biodiversité a déclaré : "La fin d’année est une période où de nombreuses associations sollicitent les dons des particuliers pour des causes toutes louables. Faire un don pour une association qui œuvre en faveur de la biodiversité est une cause merveilleuse et fondamentale pour l’avenir de la vie sur terre. Nous espérons pouvoir poursuivre nos travaux avec le soutien de tous ceux qui reconnaitront la qualité du travail que nous réalisons. Merci."