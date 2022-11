Air Canada commande 15 A220 supplémentaires

Article publié le 1 novembre 2022 par David Dagouret

La commande totale de la compagnie canadienne s'élève à 60 avions.

Air Canada a confirmé une commande portant sur 15 A220-300 supplémentaires, menant ainsi la commande ferme totale du transporteur national canadien initialement de 45 à 60 appareils. La compagnie aérienne opère l’A220 depuis janvier 2020 et elle compte actuellement plus de 30 A220 en service sur des liaisons transcontinentales au Canada, ainsi qu'aux États-Unis et en Amérique latine.

Air Canada opère une flotte de plus de 125 appareils Airbus, dont 78 de la famille A320, incluant 16 de la famille A330 et 31 A220-300. Air Canada a également une commande directe pour 10 avions A321 XLR. La compagnie aérienne a pris livraison de son premier Airbus A220-300 en décembre 2019.

Mark Galardo, Vice-président principal, Planification du réseau et de la gestion des revenus d’Air Canada a déclaré : "L'A220 est devenu un élément important de la modernisation de la flotte d'Air Canada et un appareil clé de notre flotte d’avions monocouloirs, grâce à ses performances ainsi qu’à son confort passager. Nos clients apprécient réellement les avantages de l'A220, dont sa cabine plus silencieuse, ses larges compartiments à bagages et ses sièges confortables. L'A220 est l'appareil idéal pour notre réseau nord-américain en raison de ses économies. De plus, son efficacité énergétique soutient l'engagement d'Air Canada à réduire ses émissions dans sa trajectoire vers l’atteinte de ses objectifs de zéro émission nette pour l’ensemble de ses opérations mondiales d'ici 2050".

Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus d’Airbus International a déclaré : "Nous sommes honorés qu'Air Canada redemande plus d’A220. Cela démontre la valeur que l'avion apporte et nous sommes fiers de fournir à notre client un haut niveau de flexibilité, un grand avantage sur les coûts et un réel attrait pour les passagers. Avec déjà plus de 30 appareils en service avec cette compagnie aérienne, l'A220 a prouvé être un avion de choix pour ouvrir de nouvelles routes, en plus d’être l’un des atouts principaux des grandes lignes aériennes - renforçant le réseau continental du transporteur tout en contribuant à l’atteinte de ses objectifs ambitieux de décarbonation. Nous remercions Air Canada pour sa confiance continue envers Airbus."





