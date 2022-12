ATR livre le premier ATR 72-600 doté du moteur PW127XT

Article publié le 30 novembre 2022 par David Dagouret

Ce premier ATR doté du nouveau moteur a été livré à la compagnie Air Corsica.

ATR a livré le 29 novembre dernier le premier ATR 72-600 doté du tout nouveau moteur PW127XT à son client de lancement, Air Corsica. Cette livraison fait suite à une commande ferme de cinq ATR 72-600 neufs, annoncée il y a un an lors du Salon aéronautique de Dubaï.

La compagnie va également optimiser la maintenance de l’ensemble de sa flotte ATR grâce à un Contrat de maintenance globale (GMA) de 12 ans.

Marie-Hélène Casanova-Servas, Présidente du Conseil de surveillance d’Air Corsica, a déclaré : "Les ATR sont au cœur de notre modèle de transport aérien en Corse. Ils ont prouvé qu’ils sont le produit dont nous avons besoin pour nos opérations court-courrier, en nous permettant de limiter notre impact sur l’environnement préservé de notre île et de répondre à la demande de nos passagers en quête de liaisons rapides, fréquentes, fiables et à faibles émissions. En optant pour la dernière génération de turbopropulseurs, le moteur le plus récent du marché pour les équiper, et le meilleur programme de maintenance pour optimiser leur fiabilité, nous prenons une décision qui a du sens pour notre entreprise, mais aussi pour la planète."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR, a déclaré : "Depuis leur premier vol ATR en 1990, Air Corsica et ATR ont évolué main dans la main. Au fil des décennies, la compagnie n’a cessé de réaffirmer son engagement à opérer les avions les plus responsables du marché, équipés des dernières technologies. Alors que nos produits évoluent pour répondre aux nouveaux besoins des compagnies régionales et intègrent d’autres innovations, ils demeurent les avions les plus fiables, efficaces et rentables du marché et la solution la plus durable pour les liaisons régionales. C’est ce qui fait le succès de la relation entre ATR et Air Corsica."

