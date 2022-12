Icelandair annonce une nouvelle liaison vers Détroit

Article publié le 29 novembre 2022 par David Dagouret

Dès le 18 mai 2023, la compagnie islandaise proposera 4 vols par semaine vers Détroit.

Dans le cadre du déploiement de son réseau en 2023, Icelandair a annoncé le 24 novembre sa toute nouvelle passerelle nord-américaine : Détroit, Michigan. Les vols saisonniers entre Reykjavik, Islande (KEF) et l'aéroport métropolitain de Détroit Wayne County (DTW) débuteront le 18 mai 2023 avec quatre vols hebdomadaires sans escale jusqu'au 30 octobre 2023.

Le vol 873 quittera l'Islande à destination de Détroit à 17h00 et arrivera à 18h25 les lundis, mardis, jeudis et vendredis à bord d'un Boeing 737MAX de 160 places. Le vol de retour 872 quittera Détroit à destination de l'Islande à 20h30 les mêmes jours. La durée du vol entre l'Islande et la Motor City est d'environ six heures.

Bogi Nils Bogason, président et directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes ravis de proposer Détroit comme nouvelle destination pour les voyages au départ de l'Islande, et au-delà. Le service DTW d'Icelandair permettra aux passagers de voyager vers et depuis les États-Unis dans de nouveaux avions économes en carburant et dotés d'équipements modernes, notamment le Wi-Fi et le divertissement en vol disponible pour tous les passagers. Nous sommes impatients d’accueillir nos premiers voyageurs à destination de Détroit."

