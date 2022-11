Article publié le 25 novembre 2022 par David Dagouret

La vidéo a été tournée exclusivement à Serre Chevalier Vallée Briançon.

Le parapentiste briançonnais Jean-Baptiste Chandelier a dévoilé sa toute nouvelle vidéo « Skytex » tournée exclusivement à Serre Chevalier Vallée Briançon. La ville et le domaine skiable sont un terrain de jeu tout trouvé pour cet insatiable acrobate des airs qui laisse derrière lui un vent de liberté.

Après ses vidéos « Touch » et « Weightless », ayant compilé plusieurs dizaines de millions de vues, Jean-Baptiste Chandelier vient de sortir une toute nouvelle vidéo intitulée « Skytex » tournée à la fin de l’hiver dernier à Serre Chevalier Vallée Briançon.

Originaire de Briançon, ce parapentiste pas comme les autres surprend à nouveau avec ces images poétiques à travers lesquelles il laisse exprimer son art et son amour de l’esthétisme tout en délivrant un message : celui de réaliser ses rêves d’enfant.

Spécialiste de « vol de proximité », c’est-à-dire au plus près du sol et du relief, le briançonnais joue avec son environnement et amène le parapente là où on ne l’attend pas. Dans Skytex - clin d’œil aux tissus de la voile et au ciel - il survole la Cité Vauban, la Collégiale et le centre-ville de Briançon avant de glisser en toute légèreté sur les pistes du domaine skiable de Serre Chevalier.

Jean-Baptiste tourne actuellement son prochain projet vidéo qui sortira au mois de mars 2023. En attendant cliquez sur l'image pour voir la vidéo :