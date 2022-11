Korean Air renforce sa coopération avec Air France

Article publié le 1 novembre 2022 par David Dagouret

Korean Air et Air France partagent à nouveau leurs codes entre Paris et Séoul.

Korean Air et Air France renforcent leur collaboration à partir du 30 octobre prochain en reprenant leurs vols en code-share au départ de Paris à destination de Séoul en Boeing 777. Ainsi, 277 sièges seront quotidiennement proposés aux passagers sur 2 horaires différents en cabine Première, Affaires et Économie.

Vols Korean Air au départ de Paris-CDG (T2E) :

KE 902 : départ à 21h00 – arrivée à ICN à 17h05 (J+1) (vol quotidien opéré par Korean Air)

KE 5902 : départ à 11h25 – arrivée à ICN à 07h45 (J+1) (vol opéré par Air France tous les jours sauf les jeudis)

Vols Korean Air au départ de Séoul-ICN (T2) :

KE 901 : départ à 12h15 – arrivée à CDG à 18h30 (vol quotidien opéré par Korean Air)

KE 5901 : départ de ICN à 09h30 – arrivée à CDG à 15H45 (vol opéré par Air France tous les jours sauf les vendredis)

Les deux horaires renforcent la connectivité des hubs de Paris et Séoul sur plus de fréquences et de destinations proposées en correspondance :

Au départ de l’Europe, grâce aux 15 destinations en partage de codes avec Air France depuis Marseille, Nice, Lyon et Toulouse en France ainsi que les principales villes européennes (Genève, Manchester, Munich, etc...).

De Séoul en continuation sur les vols opérés par Korean Air vers le sud-est asiatique (Japon, Thaïlande, Philippines...) et vers le Pacifique (Sydney, Brisbane et Auckland).

En raison du contournement de l’espace aérien russe pour plus de sécurité, la durée des vols entre les deux pays est rallongée de plus d’une heure pour les deux compagnies aériennes.

Sur le même sujet