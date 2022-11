Kuehne+Nagel reçoit son premier Boeing 747-8 Freighter

Article publié le 27 novembre 2022 par David Dagouret

Cette appareil sera exploité dans le cadre du contrat de leasing à long terme avec Atlas Air.

Kuehne+Nagel, société spécialisée dans le transport, la logistique ainsi que dans le fret aérien, a mis en service son premier Boeing 747-8 Freighter dans le cadre du contrat de leasing à long terme avec Atlas Air. L'appareil immatriculé N862GT, msn 67149/ a été reçu lors d'un cérémonie à l'aéroport de Seattle.

En France, Kuehne+Nagel opère sur 125 sites ses activités pour le compte de 16 000 clients français et internationaux.

Yngve Ruud, membre du conseil d'administration de Kuehne+Nagel, responsable de la logistique aérienne, a déclaré : "C'est un moment très spécial pour nous de voir le 747-8F "Inspire" de Kuehne+Nagel décoller. Avec le tout dernier 747-8F que nous avons baptisé "Empower.", cet avion apportera à nos clients des solutions fiables et flexibles dans le monde entier."

John Dietrich, président et directeur général d'Atlas Air Worldwide, a déclaré : "Cette livraison souligne l'importance de notre partenariat stratégique à long terme avec Kuehne+Nagel et notre engagement à soutenir leur croissance et leur expansion continues. Nous sommes très heureux de leur fournir leur premier avion dédié. Les deux 747-8F que nous exploiterons pour Kuehne+Nagel ajouteront plus de capacité et de polyvalence à leur réseau."

