La Compagnie lance ses nouveaux menus

Article publié le 24 novembre 2022 par David Dagouret

Elle dévoile également une carte des vins 100% bio.

Depuis sa création, La Compagnie collabore avec l’ancien Chef de Matignon, Christophe Langrée, qui élabore des menus au fil des saisons. Finies les tomates mozza en carton en décembre ou le classique poulet curry, les menus sont audacieux et raffinés, à l’image du Chef breton. Et toujours dans leur quête de nouveauté, La Compagnie et Christophe Langrée invitent, depuis 2017, d’autres Chefs de renom à collaborer afin de proposer des plats signatures en complément de la carte durant un mois. Au programme cette année :

Novembre 2022 : La Cheffe étoilée bretonne Nolwenn Corre signe un menu iodé en hommage à sa Bretagne natale avec un Homard Topinambour à la vanille en entrée et une Dorade et butternut, beurre acidulé et châtaignes en plat principal.

Décembre 2022 : Le Chef doublement étoilé David Toutain signe un Pressé de bœuf, pomme de terre et caviar d’aubergines ainsi qu’une Blanquette de lotte, coco citronnelle et pressé de carottes à la mélisse. Il sera d’ailleurs à bord du vol du 24 décembre à destination de New York avec la Maison Bellorr qui accompagnera les plats de truffe et de caviar pour l’occasion.

Février 2023 : Le Chef brésilien nouvellement étoilé à New York Franco Sampogna signe une Blanquette de St Jacques et Chou-Fleur pour prolonger les fêtes

Mai 2023 : Le Chef marseillais Frédéric Duca, du restaurant Rooster Batignolles, lancera l’été avec un saumon mariné à l’Espelette et au kumquat, mayonnaise à l’estragon.

La Compagnie s’est associée à Bettane+Desseauve pour élaborer une carte des vins, se renouvelant chaque mois avec la particularité d’être à 100% composée de vins issus de la viticulture biologique ou en conversion.

La Compagnie encourage les initiatives des viticulteurs français s’orientant vers la culture biologique, dans l’idée de toujours améliorer la qualité de l’offre proposée à bord à ses passagers. La sélection met à l’honneur, des petits comme de plus grands domaines.

À la carte des vins, les passagers pourront retrouver les Pessac Léognan Hauts de Smith, Domaine de la Solitude et Croix de Carbonnieux, le Pomerol Benjamin de Beauregard, Le Chablis Simonnet Febvre, Le Mercurey Château de Chamirey, le Chateauneuf du Pape de Romain Duvernay ou encore le Margaux Tour de Mons.

Thierry Desseauve, fondateur de Bettane+Desseauve a déclaré : "On ne peut pas apprécier un bon plat sans un bon vin. Les vins biologiques sont une nouvelle tendance qui se développe dans les plus grands restaurants et nous avons voulu inviter les passagers de La Compagnie à découvrir cette nouvelle façon d'apprécier leur repas à 10 000 mètres d’altitude."





