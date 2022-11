La navette Airbus de Volotea vole désormais avec 34 % de carburant durable

Article publié le 7 novembre 2022 par David Dagouret

Depuis la mi-septembre, Volotea exploite le service de navettes internes d’Airbus avec 34 % de SAF (Sustainable Aviation Fuel, Carburant d’Aviation Durable).

Depuis mi-septembre, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes exploite la navette interne d’Airbus avec 34 % de SAF (chargé à Hambourg pour l’aller-retour). Volotea a été choisie en 2019 par le constructeur européen pour exploiter la navette entre deux de ses principaux sites : Toulouse et Hambourg, à raison de deux vols quotidiens du lundi au vendredi. Conformément à son engagement en faveur de l'utilisation et l'accessibilité des SAF, Volotea introduit désormais, en collaboration avec Airbus, un pourcentage élevé de carburants durables dans ses opérations quotidiennes depuis Hambourg.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de franchir une étape supplémentaire en faveur de la décarbonisation de l’industrie aéronautique aux côtés de notre partenaire Airbus. Volotea a été choisie en 2019 par Airbus pour son service d’affrètement, reliant les sites de Toulouse et de Hambourg Finkenwerder. Aujourd’hui notre collaboration évolue dans la meilleure direction et cette étape illustre l’engagement fort de nos deux entreprises en faveur du développement d’une aviation durable."





