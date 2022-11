Lufthansa confie à EPCOR les APU de ses premiers Boeing 787

Article publié le 27 novembre 2022 par David Dagouret

EPCOR assurera le support de l'APS5000 sur les cinq premiers Dreamliners de la compagnie aérienne allemande.

Lufthansa et EPCOR ont conclu un accord exclusif pour assurer la disponibilité des groupes auxiliaires de puissance (APU) APS5000 des premiers avions de la flotte de Boeing 787-9 de la compagnie aérienne allemande. La compagnie aérienne a pris livraison de son premier Dreamliner en août 2022, et quatre autres suivront dans les semaines à venir. Lufthansa a commandé au total plus de 30 Dreamliner pour renforcer sa flotte de gros porteurs.

Binoj Sebastian, directeur sénior de Lufthansa Airline, a déclaré : "Alors que nous introduisons ce nouveau gros porteur dans notre flotte, nous étions à la recherche d'une solution de support APU de qualité éprouvée pour maximiser la disponibilité de nos 787 : Les antécédents d'EPCOR sur ce produit sont très impressionnants, et nous avons toute confiance dans leur capacité à fournir le haut niveau de service que nous attendons."

Dominik Wiener-Silva, directeur général d'EPCOR, a commenté : "C'est toujours un immense honneur d'accueillir une grande compagnie aérienne parmi nos clients. Nous espérons que cette première collaboration convaincra Lufthansa de l'excellence et de la pertinence de nos services APU, et ouvrira la porte à un partenariat à long terme autour des APU de sa jeune et croissante flotte de 787."





