ASL Airlines France nomme un nouveau directeur exécutif

Article publié le 2 décembre 2022 par David Dagouret

ASL Airlines France a nommé un nouveau directeur exécutif. Éric Vincent a été nommé à ce poste.

Depuis 2009, Éric Vincent était directeur commercial et du programme d'ASL Airlines France, et membre du comité de direction de la compagnie. Il avait la responsabilité des ventes et du marketing de la programmation des vols et de l'administration des ventes, pour les activités de fret et de passagers.

Diplômé de Reims Management School (aujourd'hui NEOMA Business School) en France et de Middlesex University au Royaume-Uni, Éric Vincent a commencé à travailler au Groupe La Poste avant d'être détaché à L'Aéropostale. L’Aéropostale, devenue Europe Airpost en 2000, a été renommée ASL Airlines France en 2008.

Il a ensuite passé près de dix ans chez GeoPost/DPDgroup où il a été directeur général de plusieurs filiales de GeoPost en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie et en Grèce.

Eric Vincent a déclaré : "Il s'agit d'un nouveau défi passionnant. Je suis ravi, avec le soutien de l’ensemble des collaborateurs d'ASL Airlines France, de poursuivre le développement de la compagnie dans une nouvelle ère du transport aérien où la protection de l’environnement devient une composante incontournable. Nous avons une excellente réputation en matière d'innovation et de qualité de service, que nous allons continuer à développer et à offrir à tous nos clients."

Dave Andrew, directeur général d'ASL Aviation Holdings a déclaré : "Nous sommes très heureux qu'Éric prenne la direction d'ASL Airlines France. Il apportera ses multiples talents, son propre style et ses idées novatrices, tout en s’appuyant sur la réputation de qualité de service qu'il a contribué à développer pendant ses années à la tête de la direction commerciale de la compagnie. ASL Airlines France a le vent en poupe. La connaissance qu’a Éric de la compagnie et de ses projets pour l'avenir sont un atout fort pour ASL Airlines France dont l’offre de services en passagers et en fret s’inscrit dans un contexte concurrentiel, qui présente aussi des opportunités, sur le marché européen de l'aviation."





