Aura Aero entre au Comité de Pilotage de l’AZEA

Article publié le 2 décembre 2022 par David Dagouret

La première assemblée générale de l'Alliance for Zero Emission Aviation (AZEA) s’est tenue le 14 novembre dernier à Bruxelles.

Dans le cadre de l’accélération de la lutte contre le réchauffement climatique, l’Union Européenne a mis en place en juin 2021 "l’Alliance for Zero Emission Aviation" (AZEA), une initiative qui appelle le secteur aérien à œuvrer conjointement pour préparer l’entrée en service des avions de demain et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Aura Aero concepteur et constructeur d’ERA – Electric Regional Aircraft, avion européen de transport régional de 19 places à propulsion hybride électrique – a été choisi par l’Union Européenne pour siéger au Comité Directeur de l’AZEA, aux côtés d’Airbus.

La première assemblée générale d’AZEA s’est tenue le 14 novembre dernier à Bruxelles, autour des différents acteurs du secteur de l’aviation, qu’il s’agisse des aéroports, des motoristes, des constructeurs d’appareils ou des représentants du secteur de l’énergie. Les débats mettaient en évidence l’urgence à définir ce que sera la feuille de route commune pour transformer et décarboner le transport aérien dans les prochaines années.

Jérémy Caussade, co-fondateur et Président d’Aura Aero a déclaré : "Nous sommes honorés de représenter, avec Airbus, les constructeurs aéronautiques européens au sein de l’AZEA, une nouvelle mission qui vient renforcer notre engagement en faveur de la décarbonation. Une véritable chance de choisir ensemble les priorités face à l’urgence. Nous sommes bien conscients de la tâche qui est la nôtre pour proposer des solutions qui englobent l’ensemble des paramètres de l’aviation régionale et des enjeux de la décarbonation auxquels celle-ci doit faire face et nous allons désormais travailler efficacement dans ce sens auprès de la Commission européenne."