Boeing et United Airlines finalisent une commande de 737 MAX et de 787

United passe la plus grosse commande de 787 Dreamliner de l’histoire du Groupe.

Boeing et United Airlines ont annoncé le 13 décembre dernier, que la compagnie aérienne investit dans sa future flotte avec une commande de 100 exemplaires du Boeing 787, assortie d’une option portant sur 100 unités supplémentaires. Cette commande de 787 Dreamliner est la plus importante de l’histoire de Boeing. Par ailleurs, la compagnie va également acheter 100 exemplaires du Boeing 737 MAX, exerçant 44 options existantes et passant 56 nouvelles commandes.

Le carnet de commandes de la compagnie compte actuellement plus de 530 avions Boeing, dont plus de 430 737 MAX.

Scott Kirby, président-directeur général de United Airlines a déclaré : "United est sortie de la pandémie en se positionnant comme la première compagnie aérienne mondiale et le porte-étendard des compagnies américaines. Cette commande renforce encore notre avance et crée de nouvelles opportunités pour nos clients, nos employés et nos actionnaires en accélérant notre plan visant à transporter un plus grand nombre de personnes vers un plus grand nombre de villes à travers le monde en leur offrant la meilleure expérience à bord."

Stan Deal, président-directeur général de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA) a déclaré : "Cet investissement dans des avions Boeing 737 MAX et 787 aidera United Airlines à accélérer la modernisation de sa flotte, ainsi que sa stratégie de croissance mondiale. L’équipe Boeing est honorée de la confiance que United accorde à sa famille d’avions pour transporter des passagers et du fret aux quatre coins du monde au cours des décennies à venir."

