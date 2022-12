Cathay Pacific atterrit au Terminal 1 à CDG

Article publié le 8 décembre 2022 par David Dagouret

La compagnie aérienne hongkongaise transfère temporairement ses opérations à partir d’aujourd’hui au Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

La compagnie aérienne hongkongaise transfère temporairement ses opérations à partir d’aujourd’hui au Terminal 1 de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Les passagers s’enregistreront désormais dans le Hall 1 du Terminal 1, intégralement rénové.

Le Terminal 2 A va fermer pour travaux. Le T1 est une nouveauté pour Cathay Pacific ! Les comptoirs d’enregistrement ouvrent 4h avant le départ du vol et ferment 75 minutes avant.

En décembre, Cathay Pacific opère 4 vols hebdomadaires entre Paris et Hong Kong les lundis, jeudis, samedis et dimanches. La compagnie est heureuse d’augmenter ses fréquences à destination et en provenance de Hong Kong au fil des prochains mois, et proposera des vols quotidiens dès le mois d’avril 2023.

Le vol CX260 décolle de Paris-CDG T1 à 12h15 et atterrit à Hong Kong à 07h20 (J+1)

Le vol CX261 part de Hong Kong à 22h45 et arrive à Paris-CDG T1 à 06h15 (J+1)

Sur le même sujet