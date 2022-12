Emirates célèbre 10 ans d’opérations passagers à Lyon

Article publié le 9 décembre 2022 par David Dagouret

Emirates célèbre ses 10 ans d’opérations à Lyon. Depuis son premier vol en 2012, la compagnie a transporté plus d'un million de passagers sur sa ligne Lyon-Dubaï, réalisant plus de 4 450 vols aller-retour. Aujourd'hui, Emirates opère cinq vols hebdomadaires depuis Lyon, augmentant ses fréquences à partir du 1er février 2023 avec un vol quotidien. Les clients peuvent profiter de plus de 130 destinations grâce au vaste réseau d’Emirates, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou encore en Australie.

Cédric Renard, directeur général d'Emirates en France a déclaré : "Lyon a toujours occupé une place importante dans notre réseau. Nous sommes très fiers d'être la seule compagnie aérienne internationale à desservir Lyon depuis 10 ans. Grâce à notre horaire de vol de jour, nous simplifions encore plus les connexions des voyageurs de la région Auvergne Rhône-Alpes. Nous les connectons à Dubaï et à un réseau de plus de 130 destinations telles que la Thaïlande, Bali, les îles de l’océan Indien, l’Inde et l’Australie. Nous célébrons cette étape importante avec nos partenaires et avons à cœur de continuer à faire voyager nos clients avec des produits et services exceptionnels."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Nous sommes heureux de fêter la décennie de la ligne Lyon-Dubaï et le partenariat de long terme entre Emirates et VINCI Airports à Lyon mais aussi à Lisbonne, Gatwick et Osaka. Avec plus d’un million de passagers en dix ans, cette liaison a permis aux lyonnais et habitants de notre Région de profiter d’une destination à part entière aussi bien touristique que business, mais aussi d’ouvrir Lyon aux Pays du Golfe et du moyen Orient, à l’Afrique, l’Asie et l’Océanie, grâce à des connexions rapides. Travailler avec Emirates, c’est mettre en œuvre, chaque jour, l’exigence absolue de VINCI Airports en matière d’expérience client, basée sur la qualité de service et l’innovation, comme en témoigne le développement du parcours biométrique MONA. Accueillir à Lyon une compagnie aérienne telle qu’Emirates, c’est aussi faire profiter le territoire d’un acteur impliqué dans le développement économique, son partenariat avec l’Olympique Lyonnais en fait notamment la démonstration."





